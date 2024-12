Vanessa comenta conversa com Sacha e acredita que Albert irá para a Baia | A Fazenda 16

Durante a visita ao Rancho do Fazendeiro, Vanessa contou que aproveitou que estava no câmera-trato para tirar informações do G4. Sacha havia dito a ela que queria a eliminação do Sidney na Roça passada e que vão tentar colocar o Albert na Baia para puxá-lo. Ela vê esse cenário como perfeito, pois é uma possibilidade de colocar três do G4 na Roça.