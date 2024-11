Vanessa comenta fora que levou de Sidney na festa | A Fazenda 16

A festa de ontem (18) continua rendendo assunto entre os peões. Vanessa comentou com Babi que no final da festança, ela chegou a mandar uma mensagem para uma pessoa que se envolveu fora do programa. A influenciadora comentou que não entendi a atriz, que afirma ter um tipo de relacionamento e mesmo assim tenta se aproximar com Sidney. Vanessa aproveitou a deixa e disse que levou mais uma negativa do peão.