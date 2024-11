Ao analisar o jogo do G4, Juninho criticou postura dos adversários. Para o cantor, Luana se faz de vítima, mas ocupa muitos espaços da casa: 'Anda pela casa, fala alto, come tudo que tiver'. Vanessa concordou com a perspectiva do amigo e debochou sobre a influenciadora: 'É a dona da casa'.