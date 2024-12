Vanessa desabafa sobre Flora: 'Tá me colocando como a pior pessoa do mundo' | A Fazenda 16 Atriz está incomodada por Flora ter votado e gritado com ela

24 Horas|Do R7 04/12/2024 - 17h25 (Atualizado em 04/12/2024 - 17h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share