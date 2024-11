Vanessa diz que se sente envergonhada por dar selinho em Sidney | A Fazenda 16

Ao relembrar da festa na última sexta-feira (22), Vanessa revelou ter um affair fora do reality e refletiu sobre as relações dentro da Sede: ‘Aqui é tão intenso’. A peoa afirmou ainda que só deu selinho em Sidney e brincou com atitude de Flor em beijar outros peões: ‘Achou que era a Hebe Camargo’. A atriz lamentou ainda ter tentado 'investir' em Sidney e declarou estar envergonhada por selinho no amigo.