Vanessa e Flora planejam próximos passos no reality | A Fazenda 16

Na noite deste domingo (01), Flora e Vanessa comentaram sobre seus próximos passos no reality e sobre a votação da próxima terça-feira (03). As peoas também comentaram sobre Flor Fernandez. ‘Eu conversei com a Flor, perguntei se ela votaria em mim, ela falou que depende’, disse Vanessa. ‘Ela falou que não votaria em mim e votou, quer um conselho, esquece’, disparou Flora sobre Flor.