Vanessa e Juninho declaram torcida para Sidney e Gilsão na Prova do Fazendeiro | A Fazenda 16

Durante conversa na Casa da Árvore, Vanessa e Juninho declararam torcida para Sidney e Gilsão na Prova de Fazendeiro que vai acontecer na noite desta quarta-feira (04). Vanessa mostrou preocupação com uma possível vitória de Flora na Prova do Fazendeiro, pois após a formação da Roça, as duas peoas discutiram. Juninho Bill falou para Vanessa ir conversar com Flora Cruz e explicar que seu voto foi uma questão de estratégia de jogo.