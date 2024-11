Vanessa explica briga com Flora para Sidney: ‘Ela é muito prepotente, arrogante’ | A Fazenda 16

Vanessa teve uma briga com Flora na manhã desta terça-feira (26). Ela explicou para Sidney a razão do conflito. ‘Estou cansada de vários comentários que ela faz’, afirmou. Vanessa disse que sente que é tratada de forma diferente pela influenciadora. ‘Ela é muito prepotente, arrogante’, disparou. Sidney então buscou aconselhar a amiga, para que ela lide com esse tipo de situação de forma diferente.