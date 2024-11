Vanessa fala de suas chateações com Zé Love | A Fazenda 16 Além de falar sobre as coisas que as deixam chateadas, a atriz comentou o carinho que tem pelo ex-jogador de futebol

24 Horas|Do R7 02/11/2024 - 00h24 (Atualizado em 02/11/2024 - 00h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share