Vanessa pede desculpas a Sidney e peões conversam sobre brincadeiras da atriz | A Fazenda 16

Vanessa chamou Sidney para conversar e entender se ela passou do ponto nas brincadeiras com ele. O ator comentou que a brincadeira é legal quando acontece umas ou duas vezes, e que se incomodava quando ela lhe dá bronca por não corresponder. Ela sugeriu para com as brincadeiras, mas o ator preferiu dizer que eles podem diversificar os temas das piadas entre eles.