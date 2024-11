Vanessa revela para Babi que está cansada de ser julgada pelos outros peões | A Fazenda 16

Vanessa desabafou com Babi sobre estar cansada de ser julgada pelos outros peões. Ela contou da questão de tentar se aproximar de Gizelly e descobrir que a mesma falava mal dela, além da desconfiança vinda de Flor. A ex-panicat falou que a atriz precisa parar de se importar com que os participantes pensam dela e que tem que confiar no próprio jogo.