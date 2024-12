Vanessa revela para Sidney que pode ser indicada para a Roça | A Fazenda 16

Na noite deste domingo (01), Vanessa Carvalho revelou estar chateada por ser uma opção de voto da casa, principalmente dos membros do G4. Na sequência, Vanessa disse que Flora afirmou que pode votar nela para se salvar da Roça e contou que a filha do cantor, Arlindo Cruz, tentou articular jogo com Flor Fernandez. ‘Não espere da Flor uma lealdade, porque isso não existe, na cabeça da Flor, ela joga por ela’, respondeu Sidney.