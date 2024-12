‘Você e Sidney são as pessoas que eu não voto’, declara Vanessa para Juninho | A Fazenda 16

Na noite deste domingo (01), Vanessa e Juninho conversaram sobre a próxima formação da Roça. Juninho comentou com a peoa que neste momento do jogo o importante é se salvar e não existe mais o papo de ‘nesse não vou votar’. ‘Você e Sidney são as pessoas que eu não voto’, declarou Vanessa. ‘Eu tenho medo da casa ficar dívida, metade vai na Flora, metade em mim’, completou a peoa.