'Você é um cara legal', afirma Juninho para Gui durante Festa Medieval | A Fazenda 16

Na noite desta sexta-feira (29), durante a Festa Medieval, Juninho conversou com Gui sobre sua relação com o peão no reality show rural. O jornalista afirmou que só começou a votar no ator pois achava que ele não ligaria. Depois, eles relembraram a discussão entre os dois causada por conta da posição da mão de Gui em uma dinâmica de apontamento. Juninho também afirmou que entendeu a indicação dele à Roça feita pelo ator. “Você é um cara legal”, concluiu o jornalista.