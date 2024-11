‘Você está sendo extremamente mentirosa e hipócrita’, dispara Sacha para Flora | A Fazenda 16

Sacha e Flora tiveram um longo embate enquanto finalizavam suas atividades. O ator disse que a filha de Arlindo Cruz sempre fica do lado de seus rivais quando esses brigam com ele. ‘Você só sabe apontar os erros desse grupo aqui’, disse o peão. ‘A Fazendeira está com o chapéu, fala para ela me botar na Roça’, declarou Flora. A influenciadora então declarou que Sacha não sabe conversar, e o ator disparou: ‘Você está sendo extremamente mentirosa e hipócrita’.