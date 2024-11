‘Vontade de tacar um porco neles’, diz Flora ao relembrar briga de Sacha com Gizelly | A Fazenda 16

Quando Gizelly estava como responsável pela câmera-trato, ela se envolveu em uma briga com Sacha. Isso aconteceu no momento em que a advogada teria que filmar Flora cuidando dos porcos. Nesta semana, a filha de Arlindo Cruz está com a tarefa de realizar a câmera-trato. Antes de filmar Sacha cuidando do cavalo, a peoa relembrou a briga do ator com Gizelly: 'Vontade de tacar um porco neles'.