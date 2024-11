Enquanto esperava o laguinho encher, Flor conversou com os patos na área das aves: ‘Vou deixar o laguinho bem bacana’. A apresentadora falou ainda com as galinhas e tentou identificar os animais. Flor avisou que iria pegar mais alimento para as aves e compartilhou planos para a tarde desta quinta-feira (31): ‘Pegar um sol’.