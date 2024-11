'Vou tentar jogar com meu coração', diz Luana após voltar da Roça | A Fazenda 16

Na madrugada desta sexta-feira (25), após voltar da Roça, Luana teve uma conversa com Yuri, Sacha e Gui a respeito de sua postura dentro do jogo a partir de agora. “Eu já decidi, eu não vou ficar jogando sem ser eu não”, disse ela. “Vou tentar jogar com meu coração, porém com estratégias também”, acrescentou. Depois, os peões especularam possíveis cenários para a próxima Roça, bem como algumas estratégias para se protegerem.