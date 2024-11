'Vou tirar um deles', garante Fernando caso vá para a Roça com o G4 | A Fazenda 16

Na madrugada deste sábado (23), durante a festa, Fernando conversou com Juninho sobre a próxima formação de Roça e sua força contra os integrantes do G4 nela. “Se Deus quiser eles vão me colocar nessa Roça, e se eles me colocarem eu vou tirar um deles”, garantiu o chef de cozinha. “Tá tão difícil tirar alguém dali”, ponderou o jornalista. Fernando então disse que prefere ir à Roça com Luana. “A gente só vai mudar as coisas agora, se a gente arrancar o chapéu de Fazendeiro deles”, opinou Juninho.