Yuri acredita que foi Gilsão quem deixou banheiro bagunçado: 'Nada ele assume' | A Fazenda 16

Em um diálogo entre membros de uma comunidade, foram abordadas questões relacionadas à limpeza do banheiro. Os participantes mencionaram que notaram problemas recorrentes após o uso por alguns indivíduos. Um dos integrantes relatou ter limpado a privada antes de outros usarem e encontrou sujeira posteriormente. A conversa incluiu referências ao uso inadequado de produtos para limpeza e à falta de cuidado com os utensílios disponíveis no local.