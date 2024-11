Yuri acredita que Luana exagera durante brigas: ‘Tem momentos que ela se passa bem’ | A Fazenda 16

Enquanto ajudava Sacha a limpar o celeiro, Yuri falou de Luana. ‘Tem alguns momentos que ela se passa bem’, afirmou ele, se referindo a postura da peoa durante conflitos. Sacha então citou de algumas atitudes que não gostou da empresária. Ele ainda disse que não entende como Zé Love tem continuado no jogo. Após sair do celeiro, Sacha encontrou Luana e perguntou se ela estava bem. A peoa disse que não, mas o ator afirmou: ‘Está com uma cara boa’