Yuri acredita que será alvo da próxima Roça em que não estiver imune | A Fazenda 16

Em uma conversa com Gui na academia, Yuri comentou que será um Fazendeiro justo e que não ficará caçando confusão com os adversários. Ele ainda comentou que acredita que na próxima formação de Roça, em que não estará imune, será o alvo. Por fim, Gui ressaltou que todos os peões indicados pelos Fazendeiros para as berlindas, ganharam a Prova do Fazendeiro.