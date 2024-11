Yuri concorda com aliança entre G4 e Flor: 'Ela tem que entrar também' | A Fazenda 16

Sacha comentou com Yuri sobre sentimento de se sentir sozinho no jogo. Durante o relato, o peão comparou situação com atual cenário de Flor: 'Vai ser péssimo para a saúde mental dela'. Yuri concordou com a perspectiva do amigo e afirmou que Flor deve 'entrar' para o G4. Sacha sugeriu ainda que os aliados tentem salvar a peoa e destacou preocupação com a apresentadora.