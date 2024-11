Yuri defende que o jogo dele é individual durante discussão com Albert | A Fazenda 16

Depois do incômodo de Yuri com Zé e o recipiente de mel, iniciou-se uma discussão entre o modelo e Sacha contra Albert. O ex-Power Couple reclamou da convivência difícil com os adversários, enquanto eles responderam que ele está sendo hipócrita por não se incomodar com as ofensas dos aliados dele. Zé e Albert riram após Yuri defender que o jogo deles é individual.