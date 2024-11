Em conversa com Sacha, Yuri aconselhou o amigo a parar de conversar com os rivais. ‘Não fala com essa gente’, disse ele. ‘Eles pegam as coisas e transformam’, afirmou Luana. Yuri então detonou Vanessa com quem Sacha teve um atrito pela manhã. ‘Não está nem aí para nada, está aqui fazendo nada, fazendo hora extra’, afirmou ele.