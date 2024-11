Yuri diz para aliados que Fernando lhe pediu desculpas: ‘Bom moço ele não é’ | A Fazenda 16

Yuri relatou para Gui e Sacha uma conversa que teve com Fernando, na qual o chef de cozinha lhe pediu desculpas. O modelo disse que pontuou para Fernando algumas atitudes do rival com as quais não concordou. 'Ele ficou bem quieto', disse Yuri. Sacha então falou que seu amigo utilizou bons argumentos na discussão, e o modelo criticou Fernando: 'Bom moço ele não é'.