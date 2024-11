Yuri e Luana refletem sobre as estratégias de Flor para a próxima Roça | A Fazenda 16

Yuri contou para Luana como foi sua conversa com Flor durante a festa medieval de ontem (30). O Fazendeiro da semana revelou que a apresentadora disse que Gilsão pode ser seu alvo na próxima votação. Além disso, Flor também comentou para o modelo que dessa vez ela irá arriscar fazer a Prova de Fogo, mesmo que ela perca e vá para Baia. Luana refletiu e falou que faz sentindo a peoa querer passar as noites com Colorado, já que ela corre o risco de ser a mais votada da casa.