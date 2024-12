Os peões sofreram uma punição na manhã desta sexta-feira (6). Yuri e Sacha não desceram na hora correta para fazer o trato da vaca e do touro. Com isso, a sirene tocou após o segundo sinal sonoro não ser obedecido. Gui, que estava pegando lenha, debochou de Sacha: ‘Eu descia no primeiro toque na minha época’.