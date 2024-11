Yuri elege cavalo, touro e vaca como melhores animais para fazer o trato em A Fazenda 16

O G4 se reuniu na manhã desta sexta (15) para conversar sobre os animais. Luana e Gui falaram para Sacha que não receberam ajuda dele no trato quando o mesmo foi Fazendeiro. ‘Não me ajudou em nenhum dia do mandato’, afirmou a influenciadora. ‘O Sacha nunca me ofereceu um copo de água’, disse Gui. Yuri então elegeu os melhores animais para fazer o trato. O modelo disse que gosta de fazer a vaca, o touro e o cavalo: ‘Bichos grandes são muito sentimentais’.