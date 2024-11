Yuri faz sua segunda delegação de tarefas e recebe aplausos dos peões | A Fazenda 16

Yuri ganhou a Prova do Fazendeiro na última quarta (27) e irá exercer a função pela segunda vez na temporada. Na manhã desta quinta (28), o modelo realizou a delegação de tarefas. Ele colocou Sidney na vaca, Gilsão no touro, Flor no cavalo, Flora nas mini-cabras, Albert nas ovelhas, Sacha nos porcos, Luana nas aves e Gui na horta. Vanessa será a responsável por cuidar do lixo e Juninho irá fazer a câmera-trato. ‘Vou estar aqui para o que vocês precisarem’, disse Yuri ao fim da delegação.