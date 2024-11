Yuri ironiza Gizelly em papo com aliados: ‘É a favorita, o entretenimento das festas’ | A Fazenda 16

Yuri falou com Luana e Gui sobre uma conversa que teve com Vanessa. No papo, ele disse que achava que Gizelly seria eliminada e ressaltou que, nessa Roça em específico, está torcendo pela permanência da atriz. 'Ela está achando que está arrasando nas festas', afirmou Luana ao comentar o discurso de permanência da advogada. Yuri então ironizou a rival: ‘Ela é a favorita, o entretenimento das festas'.