Yuri pede desculpas a Juninho e peões 'lavam a roupa suja' sobre discussão | A Fazenda 16

Yuri procurou Juninho para pedir desculpas pelo xingamentos durante uma discussão deles no fim de semana passado. Juninho falou que o modelo não escuta as pessoas quando está bravo e sai ofendendo, além de relembrar como começou a treta entre eles. O cantor reforçou que nunca fez nada para Yuri e não entendeu porque houve um desafeto entre eles, enquanto o modelo comentou que o G4 fica incomodado com teorias que criam sobre eles.