Yuri questiona história pessoal de Gilsão: 'Não é ele quem tem a vida pior' | A Fazenda 16

Yuri relembrou de conflitos com Gilsão e questionou postura do peão ao contar sobre vida pessoal: 'É papinho'. Segundo o modelo, Gilsão está contando 'histórias tristes' para tentar sensibilizar os colegas de confinamento. O peão disse ainda que o adversário não pediu desculpas por discussões e criticou relato pessoal do personal: 'Não é ele quem tem a vida pior'.