Yuri questiona quais motivos fariam ele ser o mais votado na Roça | A Fazenda 16

Após trocar ideia com Flor sobre o frio em Itapecerica da Serra e os animais, Sacha comentou com Yuri, em tom de brincadeira, que falam demais sobre ele na Sede por ele comer demais. O modelo tinha acabado de falar que estava com fome, mesmo pouco tempo após o almoço. Yuri questionou o que os rivais falariam dele caso ele fosse o mais votado e lembrou também que Fernanda já o apontou por ter aparecido no sonho dela.