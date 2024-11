Yuri reclama de postura debochada de Zé com Luana: 'Acha que pode falar o que quiser' | A Fazenda 16

Em papo com Gui, Yuri reclamou da postura debochada de Zé Love com Luana. O modelo utilizou uma fala do ex-jogador de futebol como exemplo. Segundo Yuri, Love teria dito que estava feliz pelo fato de Gizelly estar ajudando na cozinha, algo que foi determinado por Luana. Para o modelo, Zé disse isso de forma irônica: ‘Acha que pode falar o que quiser’.