Zé Love abre recipiente de mel com dente e é chamado de 'porco' por Yuri | A Fazenda 16 Modelo se incomodou com o ex-jogador e chegou a bater boca com Albert

24 Horas|Do R7 01/11/2024 - 19h10 (Atualizado em 01/11/2024 - 19h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share