Zé Love comenta valor de helicóptero comprado por Neymar | A Fazenda 16

Após comentar sobre a distância da cidade dele até a Vila Belmiro, em Santos, Zé Love deu detalhes a respeito do helicóptero que Neymar tem. Segundo o ex-jogador, trata-se do mesmo modelo da aeronave do astro do basquete Kobe Bryant, customizada em referência ao Batman e que custa em torno de R$ 70 milhões. Zé contou também que não foi no cruzeiro que Neymar promoveu ano passado por não estar bem na época.