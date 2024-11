Zé Love conta que gosta de Vanessa, mas reforça defeito da atriz: 'Pensa só nela' | A Fazenda 16

Albert comentou com o grupinho que ele não vê Vanessa com chances de retorno caso a atriz vá para uma Roça. Zé Love concorda, ainda mais se for numa berlinda contra Sacha. O ex-jogador comentou que ela é uma pessoa legal, do bem, porém pensa apenas nela. Albert disse também que Vanessa está num excesso de confiança por ter voltado de duas roças.