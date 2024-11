Zé Love e Yuri discutem e ex-jogador de futebol dispara: 'Você é covarde e frouxo' | A Fazenda 16

Na madrugada desta quarta-feira (30), Zé Love e Yuri tiveram uma discussão após o ex-jogador de futebol se desentender com Luana. O criador de conteúdo estava discutindo com Albert quando Zé entrou na confusão, chamando-o de idiota. “Você tá apaixonado”, debochou ele sobre a amizade de Yuri com Sacha. “Você é cagão e bundão”, disparou Love. “Tu é um bundão”, rebateu Yuri. “Você é covarde e frouxo”, declarou Zé. Depois, o Grupinho foi para a área externa da Sede.