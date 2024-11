Zé Love fala de experiência no futebol chinês e exalta evolução do esporte no país | A Fazenda 16

Em papo com outros peões, Zé Love falou sobre seus tempos como jogador de futebol. Ele exaltou as torcidas dos clubes brasileiros e falou sobre alguns estádios com alta capacidade no país. Albert então quis saber mais sobre a passagem de Zé Love pelo futebol chinês. ‘Eles evoluíram muito’, disse o peão. Ele então também contou sobre a estrutura de um clube do país asiático: ‘É um absurdo, hotel seis estrelas’.