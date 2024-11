Zé Love questiona aliança com peões: 'Vão onde convêm' | A Fazenda 16

Zé Love desabafou com Babi e afirmou ter dificuldades em conversar com os rivais. 'Não dá pra conversar', acrescentou Babi. Os peões falaram então sobre o clima chuvoso nesta quinta-feira (07) e os desafios da Baia. Zé refletiu também sobre trajetória no jogo e declarou estar tranquilo com desempenho: 'Sempre fui coerente'. O ex-jogador de futebol destacou ainda aliança com cinco peões e declarou que Gizelly, Flora, Flor, Albert e Vanessa são 'convenientes'.