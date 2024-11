Zé Love se irrita com Grupão e grita com Sacha e Gui | A Fazenda 16

A votação rendeu barracos mesmo no intervalo do programa ao vivo. Enquanto Galisteu estava fora do ar, Zé Love afirmou que os integrantes do Grupão “passaram o pano” para as atitudes de Sacha, enquanto com ele a reação foi diferente. O peão ainda disse que eles foram seletivos e gritou com Sacha e Gui. O ex-jogador de futebol ainda relembrou que ninguém pensou na família dele, quando fizeram acusações dele ser agressivo e machista.