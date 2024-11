Celeiro da Justiça: Larissa é considerada culpada por não disseminar fake news em A Fazenda 16

Larissa Tomásia foi julgada no tribunal rural por não ter ‘espalhado várias fake news e verdadeiras também'. Márcia Fu, a Excelentíssima Queen, analisou o processo, ouviu depoimentos de testemunhas, do promotor e da advogada de defesa. Ela acabou considerando Larissa culpada, porém, a influenciadora teve a oportunidade de se livrar da pena. Para isso, ela deveria encestar um limão em uma lata de lixo, contando com a ajuda do Escri-he. Além disso, ela também deveria performar a dança do limão enquanto tentava realizar a atividade. Larissa teve êxito e conseguiu se safar da punição.