Cairo Jardim comenta a possibilidade de Juninho Bill chegar à final de A Fazenda 16 | Podcast

Cairo Jardim, que participou nesta quinta-feira (05) do Podcast Aquecendo o Feno, comentou da possibilidade de Juninho Bill ser uma terceira via do jogo e ainda conquistar um lugar na grande final de A Fazenda 16. O apresentador comentou o fato do peão não ter rejeição comparado aos seus aliados. Julia Simoura, a quinta eliminada desta edição, disse que percebe que o cantor conquistou um carinho do público, principalmente pelo fator nostálgico. A ex-peoa ainda ressaltou que Juninho é visto por muitos como o alívio cômico do programa.