Fim do G4? Bruno Tálamo comenta sobre a possibilidade do grupo virar um G3 | Podcast

Lucas Selfie questionou Bruno Tálamo e Vida Vlatt sobre a possibilidade do G4 se tornar um G3. O jornalista disse que Luana é o elo fraco do grupo e que desconfia que a peoa “não morre de amores pelo Sacha”. Mas ele frisou que o trio somente dos meninos não irá se tornar concreto. Já a atriz falou sobre o posicionamento de Flor, de não ficar somente em uma única equipe. O apresentador do Podcast Aquecendo o Feno comentou das possíveis expectativas que o público poderia ter criado no jogo de Flor.