Larissa revela se foi xingada ou não por Zé Love | Podcast

A briga entre Larissa e Zé Love é citada até hoje na Sede e muitos ainda se perguntam se o ex-jogador de futebol xingou ou não a influenciadora. Para acabar com o mistério de vez, Lucas Selfie questionou a ex-peoa se realmente houve um palavrão direcionada a ela. Larissa disse que não foi xingada por Zé Love e que ambos explodiram na discussão. O apresentador do Podcast Aquecendo o Feno comentou que tanto Zé Love quanto Sacha estão fazendo as mesmas estratégias e movimentações de jogo. Dieguinho fez uma análise do jogo de ambos os participantes e chegou a dizer que, se Sacha quiser, ele pode até manipular a audiência.