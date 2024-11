Lucas Selfie acredita que Luana e Gizelly voltarão a ser amigas | Podcast

Ao lerem os comentários dos internautas, Lucas Selfie e seus convidados do Podcast Aquecendo o Feno debateram sobre os posicionamentos e as últimas atitudes de Gizelly. O apresentador revelou que ainda acredita que a advogada e Luana voltem a ser amigas. Janielson Osodrac e Max Bezerra falaram sobre a recente conversa entre as peoas, na qual surgiu o assunto em qual o enredo da edição está muito focado nos homens. Eles também discutiram sobre o relacionamento entre Gizelly e Luana e como cada uma se comporta nas dinâmicas e embates do programa.