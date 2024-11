Max Bezerra e Janielson Osodrac comentam a perda do favoritismo de Zé Love | Podcast

Lucas Selfie questionou aos seus convidados do Podcast Aquecendo o Feno, o porquê Zé Love ter pedido o favoritismo que ele havia conquistado no começo do programa. Janielson Osodrac acredita que tanto o ex-jogador de futebol quanto os seus aliados começaram a ser soberbos conta das voltas frequentes da Roça. Maz Bezerra concordou co o apresentador e acrescentou que todas as discussões que chegaram até o grupo do Zé Love se tornaram algo muito grande, extremo. Eles ainda falaram sobre as possíveis rumos que o jogo pode tomar depois da Roça de hoje (07).