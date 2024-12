Podcast Aquecendo o Feno: Cairo e Julia falam das perspectivas para a grande final | A Fazenda 16

Nesta quinta-feira (05), Lucas Selfie recebeu Cairo Jardim e Julia Simoura no Podcast Aquecendo o Feno. Eles falaram sobre essa reta final do programa e da Roça entre Flora, Gui e Sidney. Julia, que foi a quinta eliminada da edição, comentou um pouco de sua vivência com alguns peões e como está o contato entre os eliminados na vida real.