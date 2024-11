Podcast Aquecendo o Feno: Lucas Selfie recebe Mônica Fonseca e Vivi Fernandez | A Fazenda 16

Nesta quinta-feira (31), Lucas Selfie recebeu Mônica Fonseca e Vivi Fernandez no Podcast Aquecendo o Feno. Eles debateram os últimos acontecimentos da Sede, principalmente a treta generalizada que resultou na desistência de Fernanda e Zaac do programa. A jornalista e a primeira eliminada desta edição também falaram sobre as personalidades de Sacha e Zé Love, considerados por muitos como os protagonistas da temporada. Além disso, elas comentaram dos posicionamentos recentes de Luana e Camila, que chamaram bastante atenção do público.